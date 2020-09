Piotr Duda: Solidarność jest z Białorusią i Swiatłaną Cichanouską

Po spotkaniu z Cichanouską przewodniczący NSZZ „Solidarność” przekazał, że spotkanie miało charakter kurtuazyjny. - Każdy ma do wykonania swoją pracę: rząd ma do wykonania swoją pracę, pan prezydent Andrzej Duda ma do wykonania swoją pracę i Solidarność swoją. My skupimy się na budowaniu silnej struktury Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych, to jest najważniejsze - powiedział.

- Chcemy budować wspólnie z Aleksandrem Jaroszukiem (przewodniczący Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych) jako przewodniczącym siłę wolnych związków zawodowych - dodał. - Póki co te reżimowe związki zawodowe w zakładzie pracy sieją destrukcję - zaznaczył i stwierdził, że obecnie białoruscy związkowcy nie chcą być w organizacji, która wspierała reżim Aleksandra Łukaszenki. Zdaniem Dudy, aby „ten związek działał profesjonalnie, potrzebne jest mu przygotowanie merytoryczne”. - Potrzeba bardzo dobrych liderów, liderów, którzy mają to w sercu - ocenił i dodał, że takich liderów należy znaleźć, a następnie przeszkolić.

Piotr Duda, który niedawno wrócił z podróży do Mińska stwierdził także, że „zrywu, który ma miejsce na Białorusi, nic nie zatrzyma”. - Ta kula śnieżna ruszyła. Będziemy wspierać jedyny na Białorusi wolny związek zawodowy, pomagać rodzinom - podkreślił i przyznał, że że była to jego najważniejsza podroż zagraniczna od kiedy został przewodniczącym Solidarności.