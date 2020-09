Ofensywa branży futerkowej w mediach ojca Rydzyka. „Co z polską ziemią?”

- Dziś opublikowano film i dziś odbyła się konferencja w sprawie zakazu. To nie jest przypadek. Jako obywatel czuję się zdradzony przez Prawo i Sprawiedliwość, które ewidentnie dogadało się z niemieckimi mediami, aby zdradzić polskie rolnictwo i wprowadzić zakazy w tych sektorach, które są solą w oku naszej niemieckiej konkurencji - krytykował Szczepan Wójcik. - Apeluję do polityków Prawa i Sprawiedliwości o powściągliwość w brataniu się z lewacką ideologią. Nie da się być trochę po lewo, trochę po prawo. Albo jesteśmy za polskim rolnictwem, za polskim rolnikiem i za polską gospodarką, albo idziemy ramię w ramię z lewacką ideologią i wchodzimy z nimi w tę samą narrację, która niszczy nas Polaków i polskich rolników - dodał lider branży futrzarskiej, przedstawiany w Radiu Maryja jako prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

W środę w Radiu Maryja gościła natomiast Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Według niej branża futerkowa „zapewnia budżetowi państwa około 1,5 mld zł wpływów z eksportu w skali roku”.

- Warto też zwrócić uwagę na kwestie zagospodarowania przez zwierzęta futerkowe odpadów po produkcji mięsnej i rybnej o łącznym tonażu około 750 tysięcy ton, o łącznej wartości w okolicach 6 mld złotych. Co to właściwie oznacza? Gdyby nie fermy zwierząt na futra, odpady musiałyby zostać zutylizowane konwencjonalnie, czyli spalone w spalarniach. Kto będzie je spalał? Niemieckie firmy, które przejmą w całości rynek utylizacyjny w Polsce - mówiła.

Przeworska „obserwuje z dużą dozą niepokoju” informacje o „nikłym zatrudnieniu osób w przemyśle futrzarskim”. - Dla mnie te kilkanaście tysięcy osób, czyli kilkanaście tysięcy rodzin, które mają pozostać bez pracy, to są przede wszystkim ogromne ludzie dramaty - powiedziała.

Jak zauważył na Twitterze Łukasz Mężyk z portalu 300polityka.pl, „składkę ZUS z tytułu hodowli i zabijania na skóry zwierząt futerkowych odprowadza 846 osób”.

- Sam przemysł futrzarski mówi jasno o tym, że na chwilę obecną ich zobowiązania finansowe wobec banków wynoszą około 3 mld złotych. To są ogromne kredyty wzięte pod zastaw ziemi, domów tych ludzi. Jeżeli nagle pojawia się taki pomysł, to co z tymi ludźmi, co z ziemią polską, która zostanie zabrana rolnikom i trafi w ręce konkretnych banków? To rodzi naprawdę ogromny niepokój - przekonywała w Radiu Maryja Monika Przeworska.

W innym materiale, autorstwa TV Trwam, stwierdzono, powołując się na „ekspertów i rolników”, że zaprezentowany przez PiS projekt „Piątka dla zwierząt” to „uderzenie w całe rolnictwo”. W materiale wypowiada się Jacek Podgórski, również dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, stwierdzając, iż „z zapowiedzi wynika, że organizacje ekologiczne, właściwie ot tak, będą mogły wejść sobie na teren gospodarstw rolnych”. - To jest gigantyczne zagrożenie dla hodowli zwierząt futerkowych, dla hodowli i chowu drobiu, dla gospodarstw utrzymujących bydło mięsne, i mleczne, ale także dla trzody chlewnej - stwierdził.

Cytowane są także wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Konfederacji. Rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk oraz rzecznik ludowców Miłosz Motyka skrytykowali projekt PiS.