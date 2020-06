"Polska 2050". Szymon Hołownia tworzy stowarzyszenie

W niedzielnych wyborach Hołownia uzyskał 13,87 proc. głosów. We wtorek mówiąc o erze "duopolu politycznego PiS-u i Platformy" powiedział, iż chciałby, by Polska była budowana nie w rytmie kadencji, lecz w rytmie pokolenia. Hołownia poinformował o tworzeniu ruchu. - Ten ruch tak naprawdę już powstał. Nie działamy od góry, sankcjonujemy to, co samo się urodziło i co samo powstało na dole, w Polsce - mówił.

