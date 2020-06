Prezydent Duda o sytuacji powodziowej w woj. małopolskim

W zwi頊ku z lokalnymi powodziami w wojew鏚ztwie ma這polskim prezydent Andrzej Duda wzi像 udzia w posiedzeniu Wojew鏚zkiego Zespo逝 Zarz鉅zania Kryzysowego. - Urz鉅 wojewody jest przygotowany, 瞠by od poniedzia趾u mog豉 by realizowana wyp豉ta rodk闚 - do 6000 z w przypadku zalania budynk闚 - powiedzia.

Po spotkaniu Andrzej Duda poinformowa, 瞠 w ci鉚u najbli窺zych dni spodziewane s opady, "wi璚 te sytuacje kryzysowe mog si powt鏎zy". - W zwi頊ku z czym wszystkie s逝瘺y s w gotowoci - powiedzia prezydent, wspominaj鉍 o ponad 2 tys. stra瘸k闚, kt鏎zy "w豉ciwie ca造 czas pracuj". Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Duda relacjonowa, i na zebraniu poruszy spraw beczkowoz闚, by we wszystkich dotkni皻ych ulewami miejscach by dost瘼 do wody pitnej, a tak瞠 zabezpieczenia ods這ni皻ych przewod闚 energetycznych zerwanych przez wezbrane wody. - Sytuacja jest monitorowana, aczkolwiek niestety spodziewane s dalsze opady, przy czym wojewoda zapewnia, 瞠 je瞠li chodzi o zapasy powodziowe, to one s w dostatecznej iloci w gestii urz璠u i s 24 godziny na doby dost瘼ne dla starost闚 - owiadczy. - Komendant wojew鏚zki stra篡 po瘸rnej zapewni, 瞠 na razie (stra瘸cy - red.) nie maj absolutnie 瘸dnego problemu z tym, 瞠by we w豉snym zakresie radzi sobie z t sytuacj i nie spodziewaj si, aby zewn皻rzne wsparcie by這 im potrzebne - doda.

Prezydent @AndrzejDuda bierze udzia w posiedzeniu Wojew鏚zkiego Zespo逝 Zarz鉅zania Kryzysowego w zwi頊ku z lokalnymi powodziami w wojew鏚ztwie ma這polskim. pic.twitter.com/5xRUuNQC4X Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 21, 2020

Prezydent poinformowa, 瞠 jest w kontakcie z premierem i komendantem g堯wnym stra篡 po瘸rnej. Owiadczy, 瞠 bardzo trudna sytuacja jest w ζpanowie. - Miasto zosta這 de facto zalane. To s wody bardzo szybko p造n鉍e, to rw鉍e g鏎skie potoki. Spad造 olbrzymie opady w g鏎ach i to wszystko sp造n窸o. Taka jest charakterystyka teren闚 g鏎skich i podg鏎skich, 瞠 tego typu powodziami najczciej s one dotkni皻e i tak si sta這 tym razem - m闚i Duda.

#Na砰wo | Wypowied Prezydenta Andrzeja Dudy po posiedzeniu Wojew鏚zkiego Zespo逝 Zarz鉅zania Kryzysowego w zwi頊ku z lokalnymi powodziami w Ma這polsce https://t.co/HtPH3OHigH Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 21, 2020