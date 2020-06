Dworczyk: Emilewicz nie przemawiała z ambony Fotorzepa, Jakub Czermiński

Rozmawiałem z wicepremier Jadwigą Emilewicz. Powiedziała, że gdyby wiedziała, że sprawa wywoła tyle emocji, to pewnie by tego nie zrobiła - powiedział w TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do wystąpienia minister rozwoju na Jasnej Górze.