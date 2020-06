Zakup respiratorów. Ministerstwo Zdrowia odpiera zarzuty posłów KO

- Można powiedzieć, że żadne informacje, które były przedstawione państwu jako fakty podczas konferencji panów Jońskiego i Szczerby się nie zgadzają. To nieprawda i kolejny atak na ministra zdrowia - oświadczył wiceminister Janusz Cieszyński, odpierając zarzuty sformułowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie zakupu przez resort ponad 1200 respiratorów.

Posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński odwiedzili Ministerstwo Zdrowia, by zapoznać się z dokumentami w sprawie zakupu ponad 1200 respiratorów. Na konferencji prasowej mówili, że resort zawarł umowę z firmą z Lublina o przekazaniu 250 mln zł bez określenia, o jaki towar chodzi. Szczerba oświadczył, iż zawarta umowa stwierdzała, że oferta ma charakter nieodwoływalny, czyli ministerstwo musi kupić to, co spółka z Lublina przedstawi. Posłowie mówili też, że resort przelał w związku z umową 133 mln zł, ale żaden respirator nie znajduje się we władaniu ministra zdrowia. Poniżej dalsza część artykułu

Posłowie KO "nie byli w stanie dokładnie przeczytać umowy" Do zarzutów posłów Koalicji Obywatelskiej odniósł się na swojej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ocenił, że zarzuty mają się nijak do prawdy. Dodał, że Szczerba i Joński, mimo że spędzili w budynku resortu "wiele godzin", nie byli w stanie dokładnie przeczytać umowy. - Jest tam jasno wskazane, że druga strona, która określona jest w preambule jako wykonawca, to jest de facto dostawca produktów - oświadczył. - Zarzut, jakoby nie było wiadome na co jest ta umowa jest zupełnie chybiony, ponieważ w jednej ręce panowie trzymali umowę, a w drugiej zamówienie do tej umowy, które jednoznacznie precyzuje, co jest jej przedmiotem i jaki asortyment, w jakim terminie i za jaką cenę ma być dostarczony - powiedział wiceminister.

Co oznacza "umowa nieodwoływalna"? Przekazał także, że podawana przez posłów KO kwota 250 mln zł "jest zmanipulowana", ponieważ określa maksymalną wysokość umowy. - Nie jest także prawdą to, że to dostawcy decydują o tym, co zamówimy. Dostawcy przedstawiają nam nieodwoływalną ofertę, czyli taką, z której po przedstawieniu ministerstwu nie mogą się wycofać. I to do decyzji ministerstwa - to jest napisane w kolejnym punkcie tej umowy - jest to, czy z takiej oferty na takich warunkach skorzysta czy też ministerstwo będzie chciało te warunki negocjować, co zresztą miało miejsce podczas realizacji tej umowy - mówił Cieszyński. Wiceminister poinformował, że wszystkie respiratory, które zostały dostarczone do Agencji Rezerw Materiałowych trafiły tam w zeszłym tygodniu. - Można powiedzieć, że żadne informacje, które były przedstawione państwu jako fakty podczas konferencji panów Jońskiego i Szczerby się nie zgadzają. To nieprawda i kolejny atak na prof. Łukasza Szumowskiego, na ministra zdrowia, na całe ministerstwo i na działania, które były podejmowane w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa - stwierdził Cieszyński.

"Lekko nadpsuta kiełbasa wyborcza" Wiceminister wezwał Szczerbę i Jońskiego, aby "porządnie usiedli do dokumentów, które zostały im przekazane", przeanalizowali je, a później "wycofali się z tych fałszywych oskarżeń, które wygłosili dziś pod adresem ministerstwa". Prezentację posłów KO Cieszyński nazwał "lekko nadpsutą i nieświeżą kiełbasą wyborczą". Odpowiadając na pytania mediów wiceminister oświadczył, że zakupiony sprzęt został przekazany do zasobów ARM. - 50 sztuk jest już w składnicy, czeka na sfinalizowanie formalności związanych z odbiorem - przekazał. - Kolejne partie tego towaru są w drodze - dodał informując, że 55 respiratorów produkcji amerykańskiej przechodzi odprawę celną. - Respiratory trafią do magazynów ARM, a stamtąd w miarę potrzeb będą wydawane do podmiotów leczniczych na terenie całego kraju albo zachowane na to, co według niektórych może się wydarzyć, czyli drugą falę epidemii - powiedział.