Jarosław Gowin nie zrezygnuje z ochrony SOP. "Otrzymuję groźby" Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jarosław Gowin wystąpił z wnioskiem o możliwość korzystania z rządowej limuzyny przez kolejne trzy miesiące. - Prezes czuje się zagrożony, dostaje pogróżki. Do gróźb w sieci się przyzwyczaił, na politycznym świeczniku jest od lat, ale to, co dzieje się od dwóch, trzech miesięcy, to zalew najgorszego ścieku - powiedział Wirtualnej Polsce człowiek z otoczenia lidera Porozumienia.