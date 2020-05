Prezydencki minister: Andrzej Duda lepszym prezydentem niż Lech Kaczyński

- Wszyscy rywale są trudni, do wszystkich rywali podchodzimy z szacunkiem, natomiast Rafał Trzaskowski ma swój plecak ze swoimi problemami, z tym, czego w ostatnim okresie nie zrobił w Warszawie, z tym co obiecał, a nie zrobił, więc jego wiarygodność moim zdaniem jest dużo mniejsza nawet niż pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - powiedział Dera dodając, że start Trzaskowskiego to większy problem dla Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza niż dla Andrzeja Dudy.

"Lepszego prezydenta niż Andrzej Duda nie mieliśmy"

Minister był także pytany, czy nie odczuwa niepokoju w związku ze spadającymi w ostatnim czasie notowaniami prezydenta, na co wskazują sondaże. - Mnie się wydaje, że to jest związane z zamieszaniem związanym z przełożenia wyborów, z tym co się wtedy działo - odparł. Dodał, iż jest spokojny, że Andrzej Duda osiągnie w wyborach "bardzo dobry wynik".

- Osobiście głęboko wierzę w to, że wygra w pierwszej turze. Lepszego prezydenta niż Andrzej Duda nie mieliśmy. Z tego co ja rozmawiam z mieszkańcami, z tego co widać po reakcjach, jak jest odbierany pan prezydent Andrzej Duda, takie jest odczucie większości Polaków i myślę, że to zostanie pokazane w tych wyborach - mówił Andrzej Dera.

Dopytywany, czy uważa Andrzeja Dudę za lepszego prezydenta od Lecha Kaczyńskiego, minister odparł: - Ja osobiście tak uważam, ponieważ prezydentura Lecha Kaczyńskiego została przerwana, on nie dokończył swojej prezydentury.

Andrzej Dera powtórzył, że uważa Dudę za najlepszego prezydenta. - Każdy może mieć swoich faworytów - dodał.