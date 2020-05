Kaczyński znów upokarza prezydenta

Czyli podtrzymuje pan chęć likwidacji TVP Info?



Tak. W normalnym świecie można byłoby stworzyć telewizję informacyjną na wzór BBC, ale jeżeli już raz ktoś poszedł tak daleko jak PiS, to jaka jest gwarancja, że jeżeli znów wygra cyniczna formacja polityczna, to znów nie zniszczy i nie upolityczni telewizji? To, co dzieje się w TVP Info i w „Wiadomościach”, przekroczyło wszelkie granice. Telewizja, którą kiedyś nazywano publiczną, straciła całkowicie swoją wiarygodność. Renoma mediów publicznych jest niestety niemożliwa do odbudowania.



Widzowie mają być skazani na informacje z dwóch telewizji prywatnych?



Dziś olbrzymia większość Polek i Polaków czerpie informacje na temat sytuacji politycznej z Internetu. Paradoksalnie więcej na wsi, niż w dużych miastach. Trzeba skupić się na tym, żeby każdy w Polsce miał dostęp do Internetu, a nie na próbie ratowania czegoś, czego nie da się już uratować.



Na fotel prezesa TVP ma wrócić Jacek Kurski. Czy TVP pod jego rządami może panu bardziej zaszkodzić?



Im bardziej będą mnie atakować, tym będę silniejszy. Widzę panikę w szeregach PiS. Powrót Jacka Kurskiego to kpienie z prezydenta RP. Prezydent tylko raz w swojej kadencji postawił się w prezesowi Kaczyńskiemu żądając odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Kurski miał zniknąć z telewizji. Gdy został doradcą zarządu, po raz pierwszy upokorzono Andrzeja Dudę. Teraz prezes Kaczyński postanowił upokorzyć prezydenta po raz drugi. To jest policzek wymierzony nie tylko prezydentowi Dudzie, ale powadze państwa polskiego.



Ataki na pana przyniosą efekt odwrotny od zamierzonego?



Ze zdumieniem czytam, że politycy PIS wprost przyznają, że powrót Kurskiego do TVP jest związany z chwiejącą się kampanią Dudy oraz że ma mu pomóc w kampanii. PIS się nie kryje z tym, że telewizja publiczna ma współorganizować kampanię obecnego prezydenta. Wyjaśnieniem tej sprawy powinna się zająć PKW.



Rozmawiał: Jacek Nizinkiewicz



współpraca: Ada Michalak