To już nie jest starcie o wybory. Pierwszy ruch wykona PKW

To wszystko prowadziło najpierw do porozumienia Gowin–Kaczyński, a później do weekendowego przesilenia. Informacje są generalnie sprzeczne, ale rdzeniem sporu na sobotniej naradzie był pomysł, by przeprowadzić wybory jednak 23 maja, na bazie obowiązujących już przepisów. To by oznaczało zerwanie porozumienia Gowin–Kaczyński. W Zjednoczonej Prawicy pojawił się też argument, że Sąd Najwyższy nie rozstrzygnie w sposób, który umożliwi realizację porozumienia zawartego w środę. Tak przynajmniej brzmi najczęściej powtarzana w środku wersja wydarzeń. Na to nakładają się jednak wewnętrzne konflikty w samej Zjednoczonej Prawicy, trwające zresztą od lat. Jak można usłyszeć w PiS, celem całego zamieszania mogło być też doprowadzenie do obalenia rządu premiera Mateusza Morawieckiego przez Zbigniewa Ziobrę i jego sojuszników. Jednak nasi rozmówcy z Solidarnej Polski stanowczo dementują, że to Zbigniew Ziobro stoi za weekendowymi wydarzeniami. – Jest wręcz odwrotnie, to ludzie premiera Morawieckiego wywołali panikę wokół wydrukowanych już kart do głosowania. Solidarna Polska popiera w sprawie wyborów stanowisko prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – mówi nam jeden z polityków Solidarnej Polski.