Szumowski o epidemii: Gdyby nie kilka województw, mielibyśmy sytuację opanowaną

- Projekt pokazał się w poniedziałek wieczorem. Będę jeszcze rozmawiał o szeregu punktów. Chciałbym, żeby była zapewniona dla wszystkich Polaków możliwość realna wyborów korespondencyjnych - oświadczył Szumowski. - Uważam, że taka forma wyborów jest najlepszą formą i będę namawiał, będę rekomendował formę korespondencyjną - dodał. Dopytywany, czy będzie namawiał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by zrezygnować z wyborów w formie tradycyjnej, szef resortu zdrowia odparł: - Nie. Do tego, żeby wprowadzić realną możliwość dla wszystkich głosowania korespondencyjnego, dla wszystkich Polaków, którzy będą chcieli tak głosować.

Odnosząc się do przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce minister zdrowia mówił, że wyobraża sobie noszenie maseczek ochronnych na plażach. Dodał, że w większości województw wskaźnik transmisji wirusa (R) jest niższy od 1 - co znaczy, że nosiciel SARS-CoV-2 zakaża mniej niż jedną osobę.

"Nie ma przesłanek, żebyśmy zamykali cały Śląsk"

Minister był pytany o Śląsk, gdzie w ostatnim czasie jest najwięcej w Polsce nowych przypadków koronawirusa. Czy region ten zostanie poddany izolacji lub łagodzenie obostrzeń wprowadzonych przez władze będzie w tym regionie wolniejsze? - To nie jest tak, że cały Śląsk ma problem. Jeżeli byśmy odjęli te tzw. ogniska duże, czyli kopalnie, to na Śląsku też poziomej transmisji nie jest aż tak dużo - powiedział Szumowski. - Jeśli uda się odizolować kopalnie, to nie ma takich przesłanek, żebyśmy zamykali cały Śląsk, tym bardziej, że to (zakażenia - red.) jest skupione tylko w powiatach, w których kopalnie są zlokalizowane - dodał.