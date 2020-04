Sośnierz: Uchwaliliśmy ustawę o bezkarności. Też byłem "za"

Dodał, że należy wykonywać więcej testów, szczególnie genetycznych. - Kupiliśmy ostatnio w Korei Południowej testy antygenowe. Były też u nas i są testy serologiczne. One nie są tak przydatne do oceny bieżącego zjawiska i do wykrywania czynnych zakażeń. Więc kiedy Polakom się mówi "mamy testy", to dobrze byłoby jeszcze powiedzieć - jakie - powiedział rozmówca Jacka Nizinkiewicza.

- Nie wiem, czy nikt tego nie zauważył, a my jako posłowie też w nawale różnych rozwiązań głosowaliśmy - ja też - za tym i uchwaliliśmy art. 10c ustawy o chorobach zakaźnych, który mówi o bezkarności za niegospodarność. Dokładnie tak to jest - oświadczył poseł, odnosząc się od ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sośnierz przyznał także, że w tej chwili interes na maseczkach ochronnych to "złoty interes". - Jest handel, ale trzeba zachować umiar - zaznaczył.

"Włosy mi stanęły dęba na głowie"

- Jak już wszystko to minęło, wgłębiliśmy się w ten tekst, to troszkę muszę powiedzieć włosy mi stanęły dęba na głowie, cośmy tu uchwalili. Bo uchwaliliśmy ustawę o tym, że za niedopatrzenia administracyjne urzędników, za niegospodarne zarządzanie pieniędzmi nie będzie w tej chwili kary - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Sośnierz.

- Będzie bezkarność, jeżeli zakup dotyczy czegoś związanego z walką z epidemią, jeśli nie można było inaczej. No, taką sytuację że nie można było inaczej zawsze można stworzyć. Zdziwiony jestem - kontynuował. Ocenił, że trzeba było "skasować" obowiązywanie ustawy o zamówieniach publicznych, "bo ona ma zbyt długie procedury i zanim byśmy kupili, to być może epidemia by już się skończyła".

- Ale żeby uchwalić totalną bezkarność za niedopatrzenia urzędnicze jeśli są związane z zakupem - no, nie wiem, czy nie powinniśmy wrócić do tego zapisu i troszkę go tam jednak obwarować. Bo z tego mogą być niezłe numery - ocenił poseł.