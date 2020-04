Andrzej Duda wystąpił na tle nielegalnego logo

Spot został zaprezentowany 6 kwietnia. Tego dnia prezydent Andrzej Duda z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim na konferencji prasowej namawiali, by w dobie pandemii kupować polskie produkty.

Podobny przekaz zawiera spot z udziałem prezydenta. – Ruszamy z narodową akcją wsparcia polskich producentów i firm „Produkt polski”. Wspierając polskie produkty żywnościowe, przemysłowe, usługi, wpieramy naszą gospodarkę. Dajemy sobie szansę, by przetrwać ten trudny okres – mówi w spocie Duda.

Uwagę zwraca jeden szczegół: logo, na tle którego przemawia prezydent. Jest okrągłe, w środku przedstawia coś na kształt dotykających się rąk, a na zewnątrz znajduje się napis „Produkt polski”.

Każdy z nas może wesprzeć polskie firmy, ratować miejsca pracy i przyczyniać się do niwelowania skutków kryzysu w naszej gospodarce. Jak? Kupując POLSKIE PRODUKTY. Robiąc zakupy wybieraj #ProduktPolski ! https://t.co/szzPheQEaA — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 6, 2020

Problem w tym, że oznaczenie „Produkt polski” wygląda inaczej. Przedstawia polską flagę, gdzie na białym tle znajduje się napis „produkt”, a na czerwonym – „polski”. Jak wyjaśnia w internecie Ministerstwo Rolnictwa, można go używać na produktach, wyprodukowanych z surowców wytworzonych na terenie Polski. Z kolei produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz, odbyła się na terytorium RP.

W dodatku oznaczenie ma charakter urzędowy, bo zostało ustanowione nowelizacją ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 2016 roku. Ustawa przewidywała, że wszystkie niewłaściwe loga „Produkt polski” mają zniknąć do końca 2017 roku.

Ustawę podpisał prezydent Duda. Dlaczego więc posłużył się niewłaściwym logo, którego stosowania zabroniła ustawa? – Organizatorem kampanii nie jest sztab kandydata Andrzeja Dudy, lecz Kancelaria Prezydenta – mówi rzecznik sztabu Adam Bielan, odsyłając do rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego.

– To jest logo akcji pod patronatem prezydenta i nie należy go identyfikować z logo „Produkt polski”. Akcja jest szeroka i nie odnosi się tylko do produktów żywnościowych. W pełni współpracujemy ze stroną rządową, wpierając polskich przedsiębiorców – mówi Błażej Spychalski.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że spot spowodował spięcie w Ministerstwie Rolnictwa. – Jeden z urzędników zadzwonił do Pałacu Prezydenckiego z pytaniem, skąd wzięli to logo. Jest poczucie, że ktoś wprowadził prezydenta na minę – mówi nasz informator.