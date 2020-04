Obywatelskie projekty ustaw skierowane do komisji

Za odrzuceniem projektu było 171 posłów, przeciw głosowało 270, 8 wstrzymało się od głosu. Projekt został skierowany do komisji ochrony środowiska.

Obywatelski projekt zmian ustawy Prawo łowieckie, zakładający dopuszczenie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia nie został odrzucony w pierwszym czytaniu.

Według autorów projektu, "ocena poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka oraz progu jego psychicznej odporności kategorycznie należeć powinna do rodziców i opiekunów prawnych, którzy za najwyższe dobro uznają dobro dziecka". "Z tych względów, nie jest dopuszczalne utrzymanie zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci oraz sankcjonowania jego naruszenia" - argumentują wnioskodawcy, których zdaniem wprowadzenie postulowanych zmian w ustawie "niesie ze sobą pozytywne skutki społeczne, albowiem umożliwi myśliwym wprowadzenie swoich dzieci w świat łowiectwa oraz przekazanie im dobrych wzorców obejmujących szeroko pojęty szacunek do środowiska, którego ochrona jest aktualnie niezwykle ważna".

"Celem ustawy jest (...) umożliwienie rozwoju zainteresowań dzieci, spędzania wspólnego czasu, a w szerszym kontekście także zapewnienie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci realizacji władzy rodzicielskiej lub sprawowanej opieki, przejawiającej się m.in. w decydowaniu - zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi - o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Drugim głosowanym projektem był obywatelski projekt ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Posłowie odrzucili wniosek o niezwłoczne drugie czytanie bez odsyłania projektu do komisji sprawiedliwości. "Za" było 26 osób, "przeciw" 420, 7 wstrzymało się od głosu.

Obywatelski projekt "Stop pedofilii", który zakłada m.in. wprowadzenie kary pozbawienia wolności za publiczne propagowanie obcowania płciowego wśród osób niepełnoletnich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała KO i Lewica. Odrzucenia projektu chciało 199 posłów, przeciw opowiedziało się 246, 6 wstrzymało się od głosu. Dokument trafi do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Projekt w sprawie aborcji

Sejm nie odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję", który zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Za odrzuceniem było 187 posłów, 254 było przeciw.



W głosowaniu o skierowanie projektu do drugiego czytania bez odsyłania do komisji za było 68 osób, 375 przeciw a 7 wstrzymało się. Projekt trafi do komisji zdrowia.