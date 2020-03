Gowin o "jednorazowej zmianie konstytucji" w związku z wyborami

- Po paręset zachorowań na dobę to sygnał alarmowy. Musimy wszyscy zdobyć się na większą cierpliwość i więcej wyrzeczeń - powiedział wicepremier Jarosław Gowin (Porozumienie), pytany w Radiu Zet o zaostrzenie restrykcji w związku z koronawirusem, które ma zostać wkrótce ogłoszone przez rząd.

- Musimy zaostrzyć niestety pewne rozwiązania dotyczące obecności w przestrzeni publicznej - powiedział Gowin. Nie zdradził szczegółów planowanych zmian tłumacząc, że nie chce wchodzić w rolę premiera Mateusza Morawieckiego ani ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Poniżej dalsza część artykułu

W Polsce od 20 marca obowiązuje stan epidemii. W ramach walki z koronawirusem placówki edukacyjne prowadzą wyłącznie edukację zdalną. Działalność galerii handlowych została ograniczona, podobnie jak działalność gastronomiczna i rozrywkowa. Osoby powracające z zagranicy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. W obrzędach religijnych może uczestniczyć maksymalnie pięć osób (wyłączając osoby sprawujące posługę). Zakazane są zgromadzenia i imprezy. Do 11 kwietnia ograniczona została swoboda przemieszczania się - to obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw codziennych. Przemieszczać się można nie więcej niż w dwie osoby (co nie dotyczy rodzin).

Wzmożone kontrole? "Wydaje się, że niezbędne" Czy należy się spodziewać wzmożenia kontrolowania przez policję przestrzegania tych zasad? - Wydaje się, że to jest niezbędne, dlatego że liczba nowych zachorowań w ostatnich dniach jest niestety bardzo wysoka - ocenił Jarosław Gowin. - Polska od początku ma, co prawda, nieco korzystniejszą od innych krajów europejskich, już nie mówię o Włoszech, Hiszpanii czy Francji, ale także od Niemiec, tę tzw. krzywą wzrostu. No ale niestety po paręset zachorowań na dobę to jest sygnał alarmowy. Musimy wszyscy zdobyć się na większą cierpliwość i więcej wyrzeczeń - dodał.

"Zapomnieć o normalności" Do kiedy będą obowiązywały ograniczenia wprowadzone w ramach walki z SARS-CoV-2? Wicepremier odparł, że nie chce przesądzać konkretnej daty. - Jest rzeczą oczywistą, że w tym rygorze, bardzo obostrzonym, dotrzemy do Świąt Wielkanocnych, natomiast musimy wszyscy trzymać rękę na pulsie. Wszystko zależy od tempa rozwijania się tej epidemii. Na razie to tempo jest zbyt wysokie, byśmy mogli sobie pozwolić na takie rygory, które stosowaliśmy do tej pory - powiedział Gowin. Dopytywany kiedy wrócimy do normalności minister nauki stwierdził, że "słowo 'normalność' jest słowem, o którym musimy zapomnieć na wiele miesięcy, o ile nie wiele lat". Gowin powiedział też, że druga faza walki z epidemią powinna polegać na ratowaniu gospodarki i miejsc pracy. - Musimy ten scenariusz przygotowywać. Wcześniej liczyłem, że być może uda się go uruchomić już po świętach. Dzisiaj ze względu na tempo wzrostu epidemii wydaje mi się ten termin mało prawdopodobny, ale powiem tak: trzeba to zrobić najszybciej, jak to możliwe - oświadczył. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której 70 proc. polskiej gospodarki jest zamrożona, to każdego dnia ponosimy straty sięgające nawet nie wiem, czy setek milionów złotych - być może raczej trzeba mówić o miliardach - zaznaczył Gowin.