Bosak: Dziwi mnie, że minister finansów jakby się schował

- My jesteśmy siłą polityczną, która zawsze ostrzegała, że to co robi PiS jest od strony finansów publicznych nieodpowiedzialne. I teraz nadchodzi moment prawdy, jeśli chodzi o finanse publiczne - powiedział w Radiu Plus poseł Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich. Wyraził zdziwienie, że w sytuacji, gdy epidemia koronawirusa powoduje "dramatyczną" sytuację firm z wielu branż, minister finansów Tadeusz Kościński "jest kompletnie niewidoczny, jakby się schował".

Konfederacja była przeciw specustawie w sprawie koronawirusa. Poseł Grzegorz Braun mówił, że komisja zdrowia "kuchennymi drzwiami" wprowadza projekt ustawy "stan wojenny plus - plus koronawirus, oczywiście". Poseł Krzysztof Bosak, który niedawno apelował o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, był pytany w Radiu Plus "gdzie tu logika?". Poniżej dalsza część artykułu

"Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego byłoby usprawiedliwione" - Mamy już konstytucyjne i ustawowe rozwiązania o stanach nadzwyczajnych - odparł. Ocenił, że rząd próbuje "zrobić coś zdumiewającego", czyli wykorzystać wszystkie instrumenty, które dają stany nadzwyczajne, jednocześnie nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego (co spowodowałoby przesunięcie wyborów prezydenckich). Bosak mówił, że właściwie sztaby wszystkich kandydatów zgadzają się, że kampania została wstrzymana. - Nie ma przewidzianych kodeksem wyborczym możliwości organizowania spotkań, mniejsze komitety nie mają możliwości zbierania podpisów, media i opinia publiczna interesują się wyłącznie epidemią - mówił wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego. Bosak był pytany, czy jego zdaniem postępowanie obozu rządzącego to cyniczne wykorzystanie sytuacji i gra pod to, by wybory zostały przeprowadzone w obecnie obowiązującym terminie. - Nie chcę wchodzić w interpretację, bo to jest ocena intencji - odpowiedział poseł dodając, że "nikt z nas tak do końca nie zna intencji" i zastrzegając, iż ocenia fakty. - Fakty są takie, że od dobrych kilku dni byłoby usprawiedliwione i prawnie, i politycznie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, odsunięcie wyborów o trzy miesiące i korzystanie z normalnych narzędzi przewidzianych przez ustawy i konstytucję, a nie z pisanych naprędce de facto obejść polskiego systemu prawnego - powiedział kandydat Konfederacji.

"Przesuńmy wybory na lato albo nawet na jesień" - Nie mówię, że to jest zła wola. Natomiast bez wątpienia na tej sytuacji obecnie z kandydatów w wyborach prezydenckich najbardziej korzysta prezydent Andrzej Duda. Wszyscy dziennikarze i publicyści zwracają na to uwagę, że mocno wychodzi poza konstytucyjne obowiązki i pojawia się w różnych miejscach, wizytuje a to punkt ochrony granicy, a to punkt ratowniczy no i oczywiście zawsze towarzyszą mu kamery, co w trakcie toczącej się kampanii wyborczej ma ogromne znaczenie - mówił Bosak dodając, że sytuacja związana z epidemią "w zasadzie sparaliżowała działalność" wszystkich innych kandydatów. - Wszystkie spotkania publiczne musieliśmy odwołać, nawet na ulicach nie ma po co się pokazywać, dlatego że ludzie są zachęcani, także przez nas, żeby siedzieć w domach. Znaczna część mediów odwołała programy z gośćmi na żywo. Sytuacja jest bardzo trudna - zaznaczył polityk Konfederacji. Postawił pod znakiem zapytania możliwość przeprowadzenia wyborów w maju, ponieważ, argumentował, w obawie przed zarażeniem się SARS-CoV-2 ludzie mogą nie pójść na wybory ani nie chcieć zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych. - Ponawiam apel: przesuńmy wybory na lato albo nawet na jesień - oświadczył Bosak.