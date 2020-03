Specustawa ws. koronawirusa. Budka: Były regulacje niebezpieczne

Szef PO Borys Budka był pytany w Polsat News, czy poparcie dla specustawy oznacza, że Platforma jest zadowolona z tego, co zawiera projekt i jak został stworzony.

- Mieliśmy wiele zastrzeżeń do tej ustawy. Były regulacje niebezpieczne, sprzeczne z elementarnymi zasadami ochrony praw obywatelskich i udało się w toku prac parlamentarnych te kontrowersyjne zapisy wykreślić - odpowiedział.

- Przede wszystkim to są narzędzia dla rządzących do tego, by skutecznie móc walczyć z koronawirusem - dodał. - Mówiliśmy o tym, że trzeba to wcześniej uchwalić - zaznaczył.

Borys Budka mówił, że przed tygodniem rządzący zapewniali, że specustawa jest niepotrzebna. - Zrobiliśmy wszystko, jako odpowiedzialna opozycja, żeby to prawo nie było kontrowersyjne - ocenił. Szef PO wyraził nadzieję, że w tym tygodniu Senat zatwierdzi ustawę.

- Jestem przekonany, że wszystkim nam zależy na jednym: żeby w sposób skuteczny państwo mogło walczyć w sytuacjach kryzysowych. Bardzo ważny jest monitoring również, który zapisaliśmy do ustawy. Trzeba zakładać dobrą wolę po stronie rządzących - oświadczył Budka. Dodał, że jako lider Platformy Obywatelskiej mówił, że jego formacja jest "na każde zawołanie" jeśli chodzi o skuteczne zmienianie państwa i wprowadzanie procedur pomagających w walce w sytuacjach kryzysowych.