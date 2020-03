Media publiczne otrzymają w 2020 r. z tytułu rekompensaty za niezapłacony abonament 1,95 mld zł. Ustawę w tej sprawie podpisał w piątek prezydent Andrzej Duda. Kilka godzin wcześniej "do dyspozycji prezydenta" oddał się prezes TVP Jacek Kurski.

Losy Kurskiego rozstrzygną w głosowaniu korespondencyjnym członkowie Rady Mediów Narodowych. Przewodniczący RMN Krzysztof Czabański informował, że 4 z 5 głosów w piątek były za odwołaniem prezesa TVP.

O sprawę był pytany w RMF FM poseł PO Sławomir Neumann. - Głowa Kurskiego za 10 miliardów to byłby żart - powiedział. - Są 2 miliardy w tym roku i po 2 miliardy jeszcze przez cztery kolejne lata, więc razy pięć trzeba policzyć. Jak znam Jacka Kurskiego, to będzie chodził po mieście i opowiadał, że jego głowa była tak cenna - 10 miliardów - dodał. Zdaniem Neumanna, "prezydent też z tego będzie się tłumaczył".

Poseł Platformy stwierdził, że Jacek Kurski sobie poradzi, ponieważ od lat "ma jakieś wyjątkowe względy u (prezesa PiS - red.) Jarosława Kaczyńskiego". - Jacek Kurski przez lata zdążył kilkakrotnie zdradzić Jarosława Kaczyńskiego i zawsze Kaczyński mu to wybaczał. Wielu ludziom nie wybacza, a Kurskiemu zawsze, więc Kurskiemu nic się nie stanie. Natomiast pieniądze, zamiast na chorych, pójdą do telewizji publicznej i za to będzie płacił Andrzej Duda - oświadczył Neumann.

W 2015 r. NFZ miał do dyspozycji 69 mld zł, w bieżącym - 97. Poseł PO nie zgodził się z twierdzeniem, że za rządów PiS nakłady na służbę zdrowia, w tym na onkologię, znacząco wzrosły.

- Było 4,6 - 4,7 proc. PKB na zdrowie w 2015 roku. I w tym roku jest tak samo. Mówimy o realnych środkach, które są. Nic się nie zmieniło w zdrowiu - ocenił. - Koszty wzrosły o 45 procent. Dzisiaj szpitale są bardziej zadłużone niż w 2015 r. O około 14 mld zł - dodał.