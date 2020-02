Witek po spotkaniu: Banaś złoży zażalenie i wniosek do TK

Witek: Nie mogłam interweniować

Marszałek powiedziała, że na prośbę Mariana Banasia zaprosiła do Sejmu prezesa i trzech wiceprezesów NIK. Wyraziła żal, że o pismach Banasia do siebie dowiedziała się z mediów, zanim dokumenty do niej wpłynęły.



- (Na spotkaniu - red.) powiedziałam, że przeanalizowałam wszystkie dokumenty związane z tą sprawą, które jednocześnie odnoszą się tego, co mogę ja jako marszałek Sejmu zrobić - oświadczyła Witek. Przypomniała, że zgodnie z konstytucją, ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora marszałek Sejmu może interweniować tylko wówczas, kiedy naruszona jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK ("bo to jest ten sam immunitet formalny"), albo wtedy, kiedy dochodzi do zatrzymania bądź aresztowania.

- Taka sytuacja nie miała miejsca. W związku z tym nie mogłam w żaden sposób jako marszałek Sejmu interweniować - oświadczyła Witek.