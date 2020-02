Witold Waszczykowski: Tusk aż tak nienawidzi własnego kraju?

Donald Tusk powiedział, że gdyby Szkocja uzyskała niepodległość i zgłosiłaby chęć ponownego wstąpienia do Unii Europejskiej to on i politycy w Brukseli byliby z tego powodu zadowoleni.

Były szef RE zastrzegł jednocześnie, że interweniowanie w tej sprawie nie jest jego rolą.

Słowa Tuska skomentował na Twitterze Witold Waszczykowski. "Jest obwiniany za Brexit. Dziś podżega do rozbicia W Brytanii, mocarstwa nuklearnego, członka NATO. Rozpad WB to cios dla bezpieczeństwa Europy i Polski. Aż tak nienawidzi własnego kraju? Kto służy interesom rosyjskim? Właśnie takie działanie!" - napisał były szef MSZ.

Jest obwiniany za Brexit. Dziś podżega do rozbicia W Brytanii, mocarstwa nuklearnego, członka NATO. Rozpad WB to cios dla bezpieczeństwa Europy i Polski. Aż tak nienawidzi własnego kraju? Kto służy interesom rosyjskim? Właśnie takie działanie! https://t.co/gu04iMRbhe — Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) February 2, 2020