Czarzasty broni Żukowskiej. "Nie miała nic złego na myśli"

"To wygląda na Klątwę Dublera" - napisała na Twitterze rzeczniczka SLD posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, reagując w ten sposób na informację o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka.

Sędzia Grzegorz Jędrejek, wybrany do TK przez Sejm w lutym 2017 r., zmarł w niedzielę przed południem.

Wpis Żukowskiej wywołał falę komentarzy na Twitterze. Internauci zarzucali posłance Lewicy brak kultury. Eurodeputowany PiS Patryk Jaki ocenił, że rzeczniczka SLD powinna złożyć mandat. "Szkoda kolejnych słów, aby taką podłość komentować" - dodał. Poseł PiS Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie wniosku do komisji etyki.

O sprawę pytany w Polsat News był lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Polityk rozpoczął od przekazania kondolencji rodzinie zmarłego. - Jeżeli chodzi o komentarz, każdy ma swoją wrażliwość. Jestem pewien tego, że pani Żukowska nie miała nic złego na myśli w kontekście rodziny czy osoby. Różne są skojarzenia i komentarze - oświadczył.

Odnosząc się do postulatu, by Anna Maria Żukowska zrezygnowała z zasiadania w Sejmie, Czarzasty dodał, że pamięta wypowiedzi Patryka Jakiego, po których ten "powinien tysiąc razy już oddać mandat jako wicemarszałek i jako poseł". Szef Sojuszu doradził europosłowi PiS, by ten się "tak strasznie nie unosił".

Włodzimierz Czarzasty ocenił też, że Andrzej Duda jest najgorszym prezydentem. Zarzucił głowie państwa napuszczanie jednej grupy społecznej na drugą oraz łamanie konstytucji. W ocenie posła Lewicy, Duda powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.