Iran grozi wycofaniem się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

Z kolei rzecznik irańskiego MSZ Abbas Musawi odrzucając zarzuty państw europejskich zapewnił, że Teheran respektuje pakt nuklearny z 2015 r.

- Pomimo złej woli, którą widzimy ze strony niektórych państw europejskich, drzwi do negocjacji z nimi nie zostały zamknięte, ruch należy do nich - powiedział Musawi zastrzegając, iż nie sądzi, by Iran był gotów do negocjacji na warunkach, które mają na myśli państwa Europy.

Iran podpisał pakt nuklearny z państwami Zachodu w 2015. W maju 2018 r. prezydent Donald Trump jednostronnie wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia. Po kilku miesiącach USA nałożyły sankcje na Iran, a od maja 2019 roku wprowadziły bezwzględne embargo na import irańskiej ropy. Amerykański przywódca wzywał pozostałych sygnatariuszy do wycofania się z umowy i negocjowania z Iranem nowego porozumienia.

W zeszłym tygodniu przez Francję, Niemcy i Wielką Brytanię uruchomiony został mechanizm rozstrzygania sporów w ramach paktu nuklearnego z Iranem, mogący doprowadzić do nałożenia sankcji na Teheran.