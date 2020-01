Członków KRS mają wybierać sędziowie. Opozycja przedstawiła projekt

Projekt, który ma zostać złożony do laski marszałkowskiej, zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Propozycja przewiduje zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm. Według projektu, sędziów do KRS mieliby wybierać sędziowie w tajnych, bezpośrednich i powszechnych wyborach. Udział w wyborach byłby obowiązkowy. Kandydatów do KRS mogłaby zgłaszać grupa sędziów, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, organy uczelni publicznych uprawnione do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk prawnych oraz grupa co najmniej 2 tys. obywateli.