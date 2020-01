Wałęsa zapowiada "kryterium uliczne"

"Musimy zrobić wszystko by jak najszybciej odstawić obecnie urzędujących w obrębie władz" - zwrócił się Wałęsa do "wszystkich ludzi walczących i budujących w 1980 r Solidarność".

Ja Lech Wałęsa proszę wszystkich ludzi walczących i budujących w 1980 r Solidarność musimy zrobić wszystko by jak najszybciej odstawić obecnie urzędujących w obrębie władz .To co wyprawiają i jak to wyprawiają. To jest niszczenie naszych osiągnięć i przeciw interesowi Ojczyzny. — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) January 19, 2020

"Chcą przejąć sądy,by nie dać się rozliczyć za nadużycia .To co głosi prezydent Duda, premier Morawiecki to perfidna manipulacja i kłamstwa" - napisał Wałęsa. Wyraził też nadzieję, że "rodacy się nie nabiorą" i poprosił o załatwienie sprawy kartką wyborczą. "Jeśli nie to spotkamy się na kryterium ulicznym" - napisał.