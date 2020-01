Prezydent Duda zwołuje Radę Gabinetową

Prezydent Duda zaznaczył, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może przełożyć się na wiele innych kwestii, między innymi gospodarczych, a Polska musi być przygotowana na ewentualność eskalacji konfliktu.

- Monitorujemy sytuację na Bliskim Wschodzie - powiedział prezydent. - Polska nie uczestniczy w tym wydarzeniu, Polacy i Polska mają dobrą relację w Iranie. Myśmy w żaden sposób w tym nie wzięli udziału. Nie ma żadnych sygnałów, aby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla Polski czy Polaków - dodał.

Zapowiedział też, że jeśli władze Iraku tego zechcą, Polska wycofa swoich żołnierzy z tego kraju.

- Jeżeli władze Iraku nie będą chciały, żeby nasz kontyngent był w ich kraju, pomagał im i taka będzie wspólna decyzja sojusznicza (...), to oczywiście wycofamy naszych żołnierzy. Jeżeli nie będą chcieli, żebyśmy pomagali w Iraku i nie będzie tutaj problemów z naszymi sojusznikami, to my powiemy naszym żołnierzom, żeby wracali do domu - powiedział Andrzej Duda. - Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich żołnierzy, obywateli, dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkie działania są temu podporządkowane.