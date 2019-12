Władimir Putin o polskim ambasadorze z 1938 roku: Bydlak i antysemicka świnia

Od kilku dni Władimir Putin mówi o swoim rozumieniu sytuacji geopolitycznej w Europie w latach 30., która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Komentuje w ten sposób rezolucję Parlamentu Europejskiego, dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny światowej. Stwierdza ona, że układ Ribbentrop-Mołotow dał Niemcom powód do rozpoczęcia ataku na Polskę. Według prezydenta Rosji, to układ monachijski był głównym powodem niemieckiej agresji.

