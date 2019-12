Wszyscy sędziowie prezydenta Donalda Trumpa

Kontrola prezydenta

System sądowniczy w USA składa się z 13 okręgów apelacyjnych. Stanowią one ostatnią instancję sądów niższego szczebla, które rozpatrują sprawy, nim trafią one do Sądu Najwyższego. Do tej pory Trump mianował 50 sędziów do sądów apelacyjnych – dwa razy więcej niż jego poprzednik w pierwszych trzech latach swojej prezydentury i prawie tyle co Obama do końca swojej drugiej kadencji.