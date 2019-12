Jest kalendarz wyborczy w PO. 25 stycznia głosowanie

Do 5 stycznia będzie można zgłaszać się w wyborach na szefa partii. Głosowanie odbędzie się w specjalnie przygotowanych lokalach wyborczych - tylko do urn. Wcześniej głosowanie na szefa PO było elektroniczne lub korespondencyjne. W PO jest obawa, że głosowanie w lokalach 25 stycznia doprowadzi do obniżenia frekwencji.

Ewentualna druga tura odbędzie się 8 lutego.

Zamiar ubiegania się o przewodniczenie Platformie Obywatelskiej zgłosili: szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący partii Borys Budka, senator Bogdan Zdrojewski i posłanka Joanna Mucha. Nie wiadomo czy o reelekcję zdecyduje się walczyć Grzegorz Schetyna, którego kadencja upływa z końcem styczni.