Zimoch: Widziałem, że Kaczyński pogubił się w głosowaniu

W sprawie wyboru członków KRS głosowano dwa razy. Pierwsze głosowanie zostało przerwane po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) otrzymała sygnały, że doszło do problemów z głosowaniem. Na nagraniu z obrad w pewnym momencie słychać słowa „Trzeba anulować, bo my przegramy...”. Według przedstawicieli opozycji, słowa te wypowiada jedna z posłanek PiS. Po pojawieniu się sygnałów o problemach z głosowaniem marszałek Witek podjęła decyzję o anulowaniu głosowania. W drugim głosowaniu większość zdobyli kandydaci PiS.

Poseł tego klubu Tomasz Zimoch w rozmowie z Onetem oświadczył, że postępowaniem marszałek Sejmu i posłów PiS w sprawie anulowanego głosowania jest "głęboko zniesmaczony". - To, co się stało, było nie tylko ewidentnym złamaniem prawa. Było też potwornie smutne, przynajmniej dla mnie. Bo pokazało, że dla obozu rządzącego nie liczy się nic poza tym, żeby "ich było na wierzchu" - powiedział.

Zdaniem Zimocha, zdanie "trzeba anulować, bo przegramy" wygłoszone przez "słabo znaną posłankę PiS w kierunku marszałek Sejmu" będzie "hańbą całej tej kadencji". Poseł KO stwierdził, że posłanka PiS "zakradła się do stanowiska marszałka" jak "żołnierz na poligonie, maskując się". - A najgorsze było to, że chwilę później marszałek się do tej "szeptanej" dyspozycji zastosowała - ocenił Zimoch. - Wyglądało na to, że ta dyspozycja nie pochodziła od szeregowej posłanki, a poszła wprost z partyjnej "góry" - zaznaczył.

Zimoch powiedział też, że powtarzanie głosowań jest opisane w regulaminie Sejmu. - Tu jednak ktoś z "wierchuszki" partii rządzącej musiał wydać przyzwolenie i zgodę na tak ewidentne złamanie prawa. Ktoś tej pani poseł od słów o anulowaniu - czyli posłańcowi - musiał tę rolę wyznaczyć, a ona się tej hańbiącej funkcji bez wahania podjęła. Tyle że zachowanie marszałek Sejmu jest dla mnie potwornym rozczarowaniem - podkreślił dodając, że miał marszałek Witek za "osobę poważną i świadomą swojej roli". - Okazało się, że byłem bardzo naiwny - stwierdził.

Zdaniem Zimocha, "w normalnym kraju" marszałek Sejmu po "szeptance" powinna "wyrazić dezaprobatę, posłankę przywołać do porządku i być może zgłosić sprawę do Komisji Etyki albo nawet do organów ścigania". - A tu co? Bierne wypełnianie poleceń. Pani marszałek powinna nie tylko palić się teraz ze wstydu, ale wręcz podać się do dymisji - oświadczył poseł.