Sutryk: Wrocław będzie reagował na złe słowa materiały prasowe

- Ta zagłada rozpoczęła się od słów. Słów, które niektórzy ludzie wypowiadali, ale też na które - choćwydawać, by się to mogło trudnym do pomyślenia - inni ludzie, wielu więcej, nie reagowali - mówił w trakcie obchodów 81. rocznicy Nocy Kryształowej w Breslau prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.