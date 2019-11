Nowacka może wyjść z sali podczas wystąpienia Macierewicza Antoni Macierewicz nie powinien być marszałkiem seniorem, ponieważ manipulował, kłamał, oszukiwał, mówił słowa niegodne - uważa Barbara Nowacka tv.rp.pl

- Będziemy wraz z Małgorzatą Szmajdzińską czy Barbarą Dolniak musiały słuchać jego wystąpienia. To jest kompletne niemyślenie o wspólnocie - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE szefowa Inicjatywy Polska, wybrana do Sejmu z list KO, odnosząc się do wyboru Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Nie wykluczyła możliwości opuszczenia sali plenarnej w trakcie wystąpienia byłego szefa MON.