Schetyna: W drugiej turze odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie

- To takie klasyczne otwarte aktywności, które są poświęcone ocenie sytuacji powyborczej i przygotowaniem do następnych wyborów, do wyborów prezydenckich, a tak naprawdę do prawyborów, które odbędą się w Platformie Obywatelskiej - mówił polityk w rozmowie z dziennikarzami.

Lider PO przypomniał, że prawybory mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu i potrwać do 14 grudnia. Ocenił, że są niezbędne. - Uważam, że pokażą dobrą prezentację programów, dobrą konkurencję, dobre emocje i to, że kandydatka, kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, będzie faworytem do tego, żeby w drugiej turze odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie - oświadczył. - Właśnie po to są te prawybory, właśnie jest po to nasze zaangażowanie, właśnie dlatego tak głęboko wierzymy, że to ma sens, żeby do tego doprowadzić - dodał.

Schetyna wyraził przekonanie, że będzie druga tura. Według niego, kandydat na prezydenta powinien być wyrazisty, ciężko pracować w czasie kampanii wyborczej oraz być w stanie w drugiej turze przekonać do siebie wyborców innych partii opozycyjnych.