Bronisław Komorowski: Antoni Macierewicz zranił Polskę tak jak nikt tv.rp.pl

- Zranił Polskę tak dotkliwie, jak nikomu to się jeszcze nie udało. Prezydent Duda jego wskazuje na marszałka-seniora w sposób szczególny go honorując? Po co? - zastanawia się były prezydent Bronisław Komorowski.