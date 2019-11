Projekt ustawy narodowców z antysemityzmem w tle

Pełnomocnikiem komitetu inicjatywy obywatelskiej jest Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Podpisy zbiera Stowarzyszenie Roty Niepodległości, którego szefem też jest Bąkiewicz.

I jeden z elementów zbiórki może budzić spore kontrowersje. To grafika, przedstawiająca maszynkę do mięsa, do której wkręcona jest biało-czerwona nieruchomość. Kręci nią ręka z amerykańską flagą, a pieniądze wypadają do kapelusza, ozdobionego Gwiazdą Dawida. Grafika trafiła na ulotkę, towarzyszącą zbiórce. Podobna animacja rozpoczyna wszystkie filmy emitowane w kanale YouTube Media Narodowe.

– To, że rysunek jest antysemicki, jest więcej niż oczywiste. Utożsamianie społeczności żydowskiej z kwestią restytucji czy roszczeń jest jednym z wielu antysemickich stereotypów, który ostatnio bywa szczególnie często wykorzystywane przez środowiska radykalnej prawicy – komentuje Sebastian Rejak, p.o. dyrektora Amerykańskiej Komitetu Żydowskiego na Europę Środkową.

Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita zarzuty uważa za nieuzasadnione. – Ta animacja nie ma na celu występowanie przeciw komukolwiek. Nasz projekt ma służyć temu, by zabezpieczyć Polskę przed próbą bezpodstawnych roszczeń w zakresie mienia bezspadkowego. Z takimi roszczeniami mogłyby wystąpić organizacje różnych narodowości – uzasadnia.

Jednak to nie koniec kontrowersji związanych z projektem. W dużym stopniu powiela rozwiązania z innego projektu, złożonego w tym roku w Sejmie przez klub Kukiz’15. Pod koniec sierpnia ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej”, że suchej nitki na nim w opinii dla Sejmu nie zostawił Sąd Najwyższy.

Sąd zwrócił uwagę, że wbrew temu, co sugeruje projekt, „mienie bezdziedziczne” nie istnieje. „Ostatecznym spadkobiercą ustawowym jest bowiem Skarb Państwa” – napisał Sąd Najwyższy. Podkreślił też, że niektóre przepisy godzą w niezawisłość sędziowską, a nawet zagwarantowane w Konstytucji RP prawo do sądu. Autorzy ustawy chcieli bowiem nie tylko wprowadzić „zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego”, ale w dodatku takie działania penalizować.

Zdaniem Sądu Najwyższego błędne są też założenia ustawy, bowiem „amerykańska ustawa nr 447 (…) nie wiąże się z powstaniem żadnych konkretnych roszczeń”.

– Przez kilka miesięcy analizowaliśmy przepisy, czekając z rozpoczęciem kampanii – zapewnia Damian Kita. – Rolą Sejmu jest to, by skierować projekt do odpowiednich komisji i tam pracować nad tym, by ustawa była maksymalnie skuteczna – dodaje.