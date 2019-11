Władysław Teofil Bartoszewski o kandydaturze Chojny-Duch do TK: Polityczny deal

- Nie widzę osoby, która jest hamulcowym w kwestii porozumienia. Jeżeli są trzy partie, w tym jedna duża z rozmaitymi frakcjami i pomysłami, to się wszystko opóźnia. My się bardzo szybko porozumieliśmy z Włodzimierzem Czarzastym - powiedział na antenie Polsat News Władysław Teofil Bartoszewski, zapytany o wspólnego kandydata opozycji na stanowisko marszałka Senatu. - Wszystkie trzy kandydatury PiS do TK są nieakceptowalne. Piotrowicza ze względu na jego przeszłość, Pawłowicz za zachowanie jak na bazarze i uwłaczanie powadze Sejmu, a prof. Chojna-Duch to polityczny deal - dodał, odnosząc się do ogłoszonych przez klub PiS kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

