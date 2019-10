"Przyrodnik, dobry człowiek, zasłużył się Polsce". Politycy żegnają Jana Szyszko

Jan Szyszko był nauczycielem akademickim, profesorem doktorem habilitowanym nauk leśnych. Działał w Porozumieniu Centrum, w 2001 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (lata 1997-1999). Ministrem środowiska był także w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (lata 2005-2007) oraz Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego (lata 2015-2018). Zasiadał w Sejmie V, VI, VII i VIII kadencji. Jako kandydat PiS w okręgu podwarszawskim (numer 20) miał wziąć udział w wyborach do Sejmu 13 października.

- Ze smutkiem przyjęliśmy dzisiaj w trasie, bo cały czas jeździmy po Polsce naszym busem, że dzisiaj zmarł pan minister Jan Szyszko. Przyszła ta nagła informacja. Chcieliśmy rodzinie i najbliższym złożyć wyrazy współczucia. Tak trudne czasami jest życie, że w tej kampanii, w tej trasie, przychodzą do nas tak smutne informacje, mimo że działamy w innych zupełnie grupach, ale to zawsze jest bardzo przykre, że coś takiego się dzieje - powiedziała wicemarszałek Sejmu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Szokująca informacja, bo jeszcze niedawno widzieliśmy go w mediach. Myślę, że czas kampanii jest trudnym czasem dla polityków, i stresującym, i dużego wysiłku fizycznego. Natomiast niewątpliwie wyrazy współczucia dla całej rodziny. Jest to polityk, z którego poglądami dotyczącymi zarówno ochrony środowiska, jak i modelu rodziny nie zgadzałam się, co nie zmienia faktu, że współczuję rodzinie. Szczególnie taka nagła śmierć jest bolesna dla rodziny i trudna do pogodzenia się - mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.