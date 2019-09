Kidawa-Błońska: Nie wpadłabym, by mówić o sobie jak o tirze

Jaki zastrzegł, że "może to porównanie powinno być lepsze". Jego zdaniem, wicemarszałek Sejmu ma problem, by reprezentować elektorat swej partii, ponieważ połowa wyborców Platformy Obywatelskiej jej nie rozpoznaje. - Znajmy proporcje w polityce - powiedział Jaki.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera odniosła się do tych słów w rozmowie z dziennikarzami. - Jeżeli tir jeździ niezgodnie z przepisami, rzeczywiście dla rowerzysty może się to skończyć tragicznie - powiedziała. Dodała, że przy wzajemnym szacunku na drodze mogą być i tiry, i rowerzyści. Przyznała też, że nie wpadłaby na to, by mówić o sobie jak o tirze.



Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała, że jest gotowa stanąć do debaty z politykami PiS. - Ale ona musi być przygotowana - dodała. Zarzuciła prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, że boi się debaty z nią i rozmowy o wizji Polski. - Ja się takich debat nie boję - oświadczyła.