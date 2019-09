Marek Borowski: Platforma Obywatelska nie jest już partią prawicowo-konserwatywną

Marek Borowski: Nie chcę oczywiście zapeszać, ale akurat w Warszawie sytuacja Koalicji Obywatelskiej, bo z niej startuję, jest lepsza niż w wielu innych rejonach, co nie znaczy, że kampanii nie ma. Staram się być dość aktywny w trakcie tej kampanii, być obecny tam, gdzie są wyborcy. Jak to mówią, nie zasypiam gruszek w popiele.

Wrzesień to taki okres, że na terenie różnych dzielnic organizowanych jest sporo różnego rodzaju spotkań, imprez niewyborczych, organizowanych np. przez środowiska emeryckie, samorządowe czy organizacje pozarządowe. Ostatnio np. taki festiwal organizacji samorządowych odbył się na pl. Hallera na Pradze. No i po prostu tam trzeba być wszędzie obecnym.

To co pan robi?

Jeśli chodzi o pana Pawła Kasprzaka i jego działalność jako Obywatela RP, bo on jest twarzą główną tego środowiska, absolutnie to doceniam. To jest człowiek odważny, dzielny i wielokrotnie pokazywał innym, jak należy stawiać ten opór i protestować przeciwko tym zmianom. Także ja go doceniam. Ale uważam, że w tym okręgu grozi podział głosów. I przy podziale głosów po raz pierwszy od lat może tutaj wygrać kandydat PiS-u. Pan Kasprzak w tej sytuacji moim zdaniem powinien się wycofać.

Nie dyskutuję już nad tym, czy pan Kazimierz Ujazdowski powinien startować akurat w Warszawie i w tej dzielnicy, czy nie. Uważam, że dzisiaj głównym zadaniem opozycji jest przywrócenie praworządności w Polsce. Z tego punktu widzenia Kazimierz Ujazdowski nie jest dla mnie kandydatem kontrowersyjnym. Przypomnę, że Ujazdowski został wybrany europarlamentarzystą z listy PiS-u. Po roku, kiedy PiS w Polsce zaczął demolować Trybunał Konstytucyjny i sądy, Ujazdowski ogłosił to w prasie, chyba nawet na łamach "Rzeczpospolitej". Był niejeden artykuł jego, w którym on ostro skrytykował te działania, a następnie wystąpił z PiS-u przecież w sytuacji, w której PiS był tu partią dominującą i rozdawał wszystkie frukta. Doceniam to i doceniam jego merytoryczne stanowisko, bo on bardzo dobrze argumentował, bardzo merytorycznie.

Mówiliśmy o kandydaturze Ujazdowskiego, ale Kasprzak ma argumenty dotyczące w ogóle sposobu wyłaniania kandydatów w partiach, w koalicjach, wśród opozycji. Parę miesięcy temu proponował prawybory. Czy patrząc na to, co się w partiach dzieje sądzi pan, że te postulaty mają szansę zostać zrealizowane? Przecież właściwie chyba w żadnej partii nie ma szalejącej demokracji. Wręcz przeciwnie.

No nie ma, rzeczywiście. Te postulaty są wysuwane od dawna. Ja z nimi sympatyzuję. Uważam, że - zwłaszcza jeżeli chodzi o układanie list do Sejmu - to prawybory niekoniecznie musiałyby mieć charakter ostateczny, to znaczy uważam, że zawsze zarząd partii politycznej, który jednak ponosi odpowiedzialność, powinien mieć coś do powiedzenia. Ale materiał, że tak powiem, do pracy zarządu mógłby być wyłaniany właśnie w drodze prawyborów, gdzie ludzie zasygnalizowaliby popularność określonych kandydatów. Czy to jest realne w przyszłości? Nie umiem powiedzieć. Do tej pory to się nie udawało, chyba nigdzie. Głównie dlatego, że chyba liderzy partii trochę się tego obawiają. Mają zawsze pewne zobowiązania, które chcieliby zrealizować.

I mają własną pozycję, której bronią. Tu dochodzimy do kolejnej ważnej w tej kampanii kwestii dla Koalicji Obywatelskiej, czyli – chyba można tak powiedzieć - decyzji Grzegorza Schetyny o tym, że to Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatką na szefa rządu po wyborach.

Jeszcze tylko wrócę na chwilę do koncepcji układania list w drodze prawyborów. W tym roku sytuacja była jeszcze o tyle trudniejsza, że listy powstawały w drodze porozumienia koalicyjnego. Bo to była i Platforma, i Nowoczesna, i Zieloni, i Inicjatywa Polska. Tutaj prawybory mogłyby doprowadzić na przykład do tego, że któraś z tych partii by wypadła. Więc to w ramach jednej partii, takiej powiedziałbym homogenicznej, byłoby łatwiejsze.

A co do decyzji w sprawie pani Kidawy-Błońskiej, mnie się podoba ta decyzja. To jest oczywiście odejście od pewnej zasady, która powinna być stosowana, mianowicie takiej, że lider partii jest twarzą tej partii i zostaje po wygranych wyborach premierem. No ale u nas to nieraz miało miejsce.