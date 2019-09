Komisja śledcza ds. VAT przyjęła raport końcowy

Raport komisji śledczej ds. VAT zawiera postulat postawienia przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska i Ewy Kopacz oraz byłych ministrów finansów: Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Marcin Horała ocenił w tvp.info, że istnieją merytoryczne argumenty za Trybunałem, ale do podjęcia takiej decyzji potrzeba głosów 276 posłów. Według Horały, od wyborców zależy, czy w nowym Sejmie wybieranym w październiku taka większość będzie.

Według przewodniczącego komisji, za rządów PO Polska była "zieloną wyspą dla oszustów". – To wynikało z tego, że różne działania uszczelniające pobór podatków wprowadzaliśmy z dużym opóźnieniem do innych krajów. Powodowało to, że grupy przestępcze trudniące się w nich taką działalnością były zachęcane do przenoszenia się do Polski, bo w Niemczech, Czechach czy we Francji wyłudzenia były bardziej ryzykowne - mówił tvp.info Horała. - W Polsce można było taką działalność prowadzić z dużą szansą, że nie zostanie się złapanym, a jak się zostanie złapanym, to kara będzie śmiesznie niska - dodał. Oświadczył, że w latach 2013-2015 spośród 250 osób skazanych za wyłudzenia VAT mniej niż czterdzieści otrzymało karę więzienia bez zawieszenia.