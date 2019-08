Donald Trump odwołuje wizytę. Reakcja premier Danii

Donald Trump miał na zaproszenie królowej Małgorzaty II przebywać w Danii 2 i 3 września. - Oczekiwałam tej wizyty, trwały przygotowania do niej. Sądzę, że była to okazja do świętowania bliskich stosunków Danii ze Stanami Zjednoczonymi - oświadczyła szefowa duńskiego rządu. Jak dodała, pojawiła się jednak dyskusja na temat potencjalnej sprzedaży Grenlandii.

Poniżej dalsza część artykułu