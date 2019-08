Salvini nie jest wiarygodnym partnerem dla Ruchu Pięciu Gwiazd

Najważniejsi członkowie Ruchu spotkali się dziś, aby omówić swoje stanowisko w sprawie wypowiedzi premiera Giuseppe Conte, który mówił o trwającym rządowym kryzysie.

"Wszyscy obecni zgodzili się co do tego, że Salvini nie jest już wiarygodnym partnerem do rozmów" - przekazano w oświadczeniu.