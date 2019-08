Korea Południowa nie zrezygnuje z ćwiczeń z USA

Rzeczniczka południowokoreańskiego resortu obrony Choi Hyun-soo oświadczyła, że przygotowania do ćwiczeń z USA postępują zgodnie z planem. Rzeczniczka nie ujawniła szczegółów. Według "The Korea Times", zostaną one podane do wiadomości 9 sierpnia, podczas wizyty sekretarza obrony USA Marka Espera w Seulu.

Jak pisze "The Korea Times", ćwiczenia mają nie zawierać elementów "wrażliwych", np. zmiany przywództwa w Korei Północnej, by "wspierać dyplomatyczne starania pokojowe". Seul i Waszyngton zgodziły się jednak, by w programie ćwiczeń znalazł się scenariusz kontruderzenia na Północ.