Marsze równości? Szef MEN: Gdybym popierał, wziąłbym udział

We wtorek minister edukacji był pytany o swe słowa. Powiedział, że zostały źle odczytane. - Ja tylko mówiłem o tym, że tego typu manifestacje budzą ogromne emocje - oświadczył.

- One czasami doprowadzają także do zachowań agresywnych i w Białymstoku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. W związku z tym mówiłem o tym, że warto przygotować się na skutki organizowania takich manifestacji. Jednym z nich jest m.in. ogromna skala emocji - podkreślił.

Minister dodał, że Polska jest demokratycznym państwem prawa. - U nas wszyscy, także ci, którzy mają inne pomysły na funkcjonowanie w życiu, mają prawo do tego, aby organizować manifestacje i w Białymstoku taka manifestacja się odbyła - powiedział.

Zapewnił, że państwo polskie udziela ochrony manifestantom. - Nikt przecież policjantów nie pyta o to, jakie mają poglądy w takiej czy innej kwestii - dodał.

Piontkowski stwierdził, że policjanci mają obowiązek chronić uczestników manifestacji, przygodnych przechodniów oraz tych, którzy "próbują wyrażać zupełnie inne emocje". - I w Białymstoku w miarę skutecznie starano się to zrobić - ocenił. - Natomiast policja nie jest w stanie zabezpieczyć choćby terenu całego miasta czy całego kraju przy tego typu manifestacjach - dodał szef MEN.