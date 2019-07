Kosiniak–Kamysz: Anty-PiS w czystej postaci bez efektu

Władysław Kosiniak–Kamysz zaznaczył w programie „Onet Rano” , że służba zdrowia boryka się z poważnymi problemami, które ciągle są nierozwiązane oraz odniósł się do obiecanego przez rząd dodatku 500 zł dla osób niepełnosprawnych. - Tam jest taka mała gwiazdka, bo premier nie powiedział, że będzie próg dochodowy na to świadczenie. Teraz się on pojawia. Środowisko niepełnosprawnych będzie rozczarowane. W 500 plus na dziecko nie ma progu dochodowego. To jest nie w porządku – zaznaczył.

Mówiąc na temat tego, co może przekonać wyborców do głosowania na PSL, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że należy szanować program 500 plus, z którego korzysta wielu Polaków. - Wielu, nie tylko naszych wyborców, mówi: jak rząd, którego nie popieracie, robi coś dobrego, a wiele osób korzysta z 500 plus, to uszanujcie to. To jest faktycznie dla wielu rodzin bardzo pomocne. Natomiast, kiedy rząd robi coś głupiego, to piętnujcie to – powiedział. - Bądźmy uczciwi w naszej ocenie, tego oczekują nasi wyborcy. Anty-PiS w czystej postaci nie przyniósł efektu – dodał.

Zdaniem Władysława Kosiniaka–Kamysza należy „pokazać to, co trzeba naprawić w kolejnej kadencji”. - Pokazujmy, co się dzieje w edukacji, dlaczego uczniowie w Lubinie protestują. Mówmy o służbie zdrowia, która została pominięta przez rządzących – podkreślił.