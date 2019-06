Władimir Putin krytykuje USA, ale chwali "Donalda"

Putin jest przekonany, że dokonał dobrego wyboru decydując się na interwencję w Syrii. - Uważam, że był to dobry i pozytywny powrót. Osiągnęliśmy więcej, niż się spodziewałem - powiedział.

Prezydent Rosji podkreślił, że istnieje wiele zagrożeń dla globalnej stabilności. Wymienił m.in. unilateralizm Stanów Zjednoczonych przejawiający się wojną handlową w Chinami i możliwym konfliktem w Zatoce Perskiej.

Putin nie szczędził słów krytyki pod adresem USA, jednak chwalił prezydenta Trumpa, którego kilkukrotnie nazwał "Donaldem". - Nie jest zawodowym politykiem. Wielu jego metod rozwiązywania problemów nie akceptuję, ale myślę, że jest utalentowaną osobą. Doskonale wie, czego oczekują od niego wyborcy - ocenił.

Jak prezydent Rosji komentuje oskarżenia o zlecenie zamachu na byłego rosyjskiego podwójnego agenta Siergieja Skripala? - To całe zamieszanie nie jest warte poważnych stosunków międzypaństwowych. Jak mawiamy, to nie jest warte pięciu kopiejek - odpowiedział.

W kwestii Wenezueli i dążeń Zachodu do odwołania prezydenta Nicolasa Maduro, Putin przywołuje obalenie libijskiego przywódcy Muammera Kaddafiego. Dlaczego więc mielibyśmy zrobić to samo w Wenezueli? Chcemy wrócić do polityki kanonierek? Po co nam to? - pytał.

- On może być wspaniały, a jego plany są dobre. Ale czy to wystarczy, że pojawił się na placu i ogłosił się prezydentem? - dodał odwołując się do Juana Guaido.