Belka: Nie wystarczy być anty-PiS-em. Trzeba mieć program

Marek Belka mówiąc w programie "Onet Rano” o zbliżających się wyborach krajowych i ewentualnej szerokiej koalicji partii opozycyjnych podkreślił, że „nie wystarczy być anty-PiS-em”. - Trzeba mieć program. Nie musi on dotyczyć wszystkiego, bo opozycja nie jest partią rządzącą, ale musi być on jasno zarysowany. Porażka uświadomiła przywódcom, że to jest potrzebne – stwierdził.

