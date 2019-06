Dulkiewicz chciała zaprosić premiera. Na drodze stanęła ochrona

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz chciała przywitać oraz zaprosić Mateusza Morawieckiego na rozmowy przy Okrągłym Stole, który ustawiony jest przy Europejskim Centrum Solidarności w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Ochroniarze nie chcieli jej jednak dopuścić do premiera.

Jak informuje TVN 24, kiedy prezydent Gdańska chciała podejść dziś do premiera Mateusza Morawieckiego, drogę zastąpili jej ochroniarze, a sam premier przeszedł obok, pozostawiając zaproszenie Dulkiewicz bez odpowiedzi.

Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że Święto Wolności i Solidarności, upamiętniające wybory 4 czerwca traktuje jako "początek ważnej debaty publicznej o ojczyźnie". - Bardzo cieszę się, że dzisiaj, prawdopodobnie za chwilę nieopodal stąd pojawi się pan premier Mateusz Morawiecki, bo dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Gdańska, bo tu świętujemy Święto Wolności i Solidarności i bardzo serdecznie będę chciała pana premiera przywitać i zaprosić do rozmowy przy Okrągłym Stole. Mam nadzieję, że to zaproszenie przyjmie - powiedziała prezydent Gdańska. Okrągły Stół, który został ustawiony przed ECS ma być miejscem prowadzenia rocznicowych debat, rozmów oraz warsztatów, które są związane z 30-leciem wyborów czerwcowych.

Gdy na na placu Solidarności w Gdańsku pojawił się Mateusz Morawiecki, Dulkiewicz starała się do niego podejść, aby, jak zapowiedziała, przywitać go i przekazać zaproszenie do rozmowy. - Dzień dobry, panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności, zapraszam do Okrągłego Stołu - powiedziała Dulkiewicz do szefa rządu, który przechodził przy Europejskim Centrum Solidarności. Dulkiewicz nie została jednak dopuszczona do szefa rządu, a jej słowa zostały zignorowane przez premiera, który udał się do Sali BHP Stoczni Gdańskiej. - Dziękujemy, mamy tutaj w Sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj - odpowiedział Morawiecki zapytany przez dziennikarzy, czy pojawi się w poniedziałek w Europejskim Centrum Solidarności. W Sali BHP w Stoczni Gdańskiej premier podkreślił, że konferencja była zaplanowana przez przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudę w styczniu. - I w styczniu zaprosił mnie na tę konferencję - powiedział Morawiecki. - Dlatego zapraszam również, jeśli mogę, panie przewodniczący, w imieniu organizatorów, i panią prezydent Dulkiewicz, która tu nieopodal gdzieś również się znajduje, bo widziałem ją po drodze - dodał. - Zapraszam jej współpracowników, na tę konferencję, która zaplanowana była kilka miesięcy temu, konferencję o Janie Pawle II w 40. rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do Polski - podkreślił.

Zaistniałą sytuację skomentowali w mediach społecznościowych między innymi poseł PiS Marcin Horała, który ocenił zachowanie Aleksandry Dulkiewicz jako „mocno niepoważne”. „Próba zaczepiania premiera idącego złożyć kwiaty poległym stoczniowcom. Bardzo słaba prowokacja nastawiona na efekt medialny" - napisał na Twitterze. Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Arkadiusza Myrchy, który również opublikował w sieci wpis w tej sprawie, „premier Morawiecki coraz bardziej zachowaniem przypomina Jarosława Kaczyńskiego”. „Zza kordonu ochroniarzy ignoruje otaczający go Świat. I ludzi. Smutny obrazek szefa polskiego Rządu [pisownia oryginalna - podkreślił polityk.

