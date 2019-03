Kamiński: Kaczyński chwalił się w Brukseli, że ma w rządzie geja

Jak powiedział w programie Onet Rano Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów, „atak na kartę LGBT, zalecaną przez WHO, to przejaw totalnej desperacji PiS”.

Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów mówił w programie Onet Rano, że jego zdaniem, „desperacja PiS bierze się z kilku powodów”. - Jednym z nich jest upadek wizerunku po aferze wokół Srebrnej - powiedział Kamiński. Polityk wymienił również spadające sondaże oraz “jednoczącą się opozycję, której działania nabierają dynamiki”.

Zdaniem Kamińskiego, kolejnym elementem chybotliwości władzy jest rosnąca w siłę skrajna prawica. - Kaczyński rozpętał w Polsce atmosferę dla skrajnego nacjonalizmu, nie będąc homofobem ani nacjonalistą. Jednoczące się siły narodowe zaczynają być problemem - podkreślił.

Jak zaznaczył Kamiński, działania PiS nie są elementem większego planu. - “Piątka” Kaczyńskiego to nie efekt przemyślanej strategii, ministrowie nie byliby tym zaskoczeni - powiedział.

Odnosząc się do krytyki PiS wobec warszawskiej Deklaracji LGBT, polityk podkreślił, że „zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiają jako zamach na polską rodzinę”. - Jeśli ktoś w to wierzy, to ma problem z oceną rzeczywistości - powiedział Kamiński, porównując działania PiS do straszenia Polaków imigrantami. - Antyimigrancka polityka PiS to gigantyczne oszustwo - zaznaczył. - Było dobrze, dopóki staraliśmy się zagospodarować, szlifować narodowy beton, ale u nas beton jest mainsteamem - dodał. Kamiński przyznał również, że ta zmiana była jednym z powodów, dla których opuścił PiS. - To przynosi fatalne skutki dla wizerunku Polski. Finałem była ustawa o IPN i nieszczęsna konferencja bliskowschodnia - powiedział

Michał Kamiński powiedział także, że "nie kto inny, jak Jarosław Kaczyński w Brukseli, jako premier rządu polskiego, chwalił się tym, że jeden z najważniejszych ministrów w jego rządzie jest gejem". - Czyli, co innego mówimy ciemnemu ludowi w Polsce, a już w Brukseli chwalimy się tym, że mamy gejów w rządzie - zaznaczył Kamiński. - Więc on nie jest homofobem, bo gdyby był, to by mu to przeszkadzało - dodał w programie Onet Rano.