Lech Wałęsa: Wara? Może se tak do kota powiedzieć

Były prezydent Lech Wałęsa skomentował wczorajszą wypowiedź prezesa PiS. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie zgodzi się na afirmację związków jednopłciowych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji swojej partii w Katowicach odniósł się do słów wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja w sprawie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

- Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych. Tu mówimy nie, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, wara od naszych dzieci - powiedział.

- Pragnę uspokoić Kaczyńskiego - nikt nic nie chce od jego dzieci. Może być spokojny - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

- W większości krajów europejskich związki partnerskie są oczywistą oczywistością; 56 proc. Polaków jest za związkami partnerskimi. Zmieniamy się jako społeczeństwo - mówiła szefowa Nowoczesnej.

Na słowa prezesa PiS zareagował również były prezydent Lech Wałęsa. "Facet którego kiedyś na zbity pysk wyrzuciłem z pracy nie będzie mówił Polakom co „wara” a co nie „wara”. Może se tak do kota powiedzieć a nie do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. WYGRAMY!" - napisał na Twitterze.

Facet którego kiedys na zbity pysk wyrzuciłem z pracy nie bedzie mówił Polakom co „wara” a co nie „wara”. Moze se tak do kota powiedzieć a nie do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. WYGRAMY ! — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) March 17, 2019

"Polacy to mądry Naród, wiedza co dla nich dobre jest, a co złe i wybiorą mądrze. Nie będzie ich pouczał facet, który nie ma zielonego pojęcia co to znaczy być ojcem. Za kogo on się uważa używając bezkarnie takich słów jak „Kanalie” czy „wara”?" - dodał w kolejnym wpisie Wałęsa.