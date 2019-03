Sławomir Nowak: Nie czekam na powrót Donalda Tuska

Były minister Sławomir Nowak powiedział, że nie czeka na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Jego zdaniem powroty w polityce nie zawsze się udają.

Donald Tusk nie poinformował, jakie są jego polityczne plany po zakończonej kadencji na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Wiele osób widzi byłego premiera jako kandydata na prezydenta. Inni uważają, że Tusk powinien stanąć na czele obecnej opozycji.

O powrót byłego premiera zapytany został Sławomir Nowak. - Nie, nie czekam na żaden powrót. Ja w ogóle uważam, że powroty w polityce nie zawsze się udają - powiedział w rozmowie z WP.pl.

- Co zdecyduje historia, co zdecyduje los, co zdecydują nastroje wyborcze to zobaczymy. Jeszcze wszystko przed nami, na pewno też przed Donaldem Tuskiem. Ale też nie wywierajmy na nie niego zbyt dużej presji - dodał były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

- Ja za dobrze życzę Donaldowi Tuskowi, żeby go do czegoś namawiać czy stawiać go pod jakąś presją. Na wszystko przyjdzie czas - skomentował.